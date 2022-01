Redmi Note 11 : un lancement en France le 26 janvier

Après un Redmi Note 10 plutôt bien équipé, conçu et proposé à un prix attractif, Xiaomi va tenter de renouveler l'opération avec le lancement de son Redmi Note 11 dont la date vient d'être officialisée.

Il faudra attendre le 26 janvier prochain pour accéder au terminal qui avait été présenté en Chine il y a plusieurs mois déjà. C'est à partir de 13h le 26 janvier que l'Europe pourra mettre la main sur les appareils, rappelons que 8 modèles sont prévus, déclinaisons des Redmi Note 11, 11 Pro et 11S.

Malheureusement, peu d'informations sont encore disponibles concernant les appareils. Pour l'Europe, il faudra s'attendre à quelques changements puisque le Redmi Note 11 était déjà disponible en France après avoir été rebaptisé POCO M4 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro devrait se décliner sous la forme du POCO X4. Puisque Xiaomi annonce de nouveaux terminaux, il se peut donc que les fiches techniques évoluent pour conserver une vraie identité.

Selon plusieurs rumeurs, le Redmi Note 11 se limiterait à la 4G, il serait doté d'une puce Snapdragon 680 associée à 8 Go de RAM au mieux et 128 Go de stockage. Il proposera un écran IPS LCD FHD+ de 6,5 pouces en 90 Hz, l'écran OLED étant cette fois réservé aux modèles plus haut de gamme.

La partie photo misera sur 3 capteurs et non plus 4 avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur de 2 MP. Trois coloris sont attendus : Star Blue, Twilight Blue et Graphite Grey.