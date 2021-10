Redmi Note 11 Pro : écran AMOLED 120 Hz et recharge rapide 120W au menu

C'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent prochainement acquérir un smartphone performant à bas cout : le Redmi Note 11 Pro devrait largement piocher dans le Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi partage déjà quelques informations concernant sa gamme Redmi et notamment concernant le Redmi Note 11, qui devrait hériter de quelques éléments du Xiaomi 11T Pro.

Le Redmi Note 11 sera officiellement dévoilé cette semaine, mais Xiaomi prend un peu d'avance et indique que son prochain terminal sera doté de la recharge rapide 120 W, une technologie jusqu'ici déployée sur le Xiaomi 11T Pro. Il s'agira donc de l'un des smartphones disposant de la recharge la plus rapide du marché, loin devant les flagships d'autres marques.

Le terminal devrait également hériter de l'écran AMOLED du Xiaomi 11T Pro avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une couverture colorimétrique DCI-P3. On retrouvera 4 capteurs photo à l'arrière du terminal et un capteur selfie logé dans un poinçon.

En interne, le terminal pourrait être équipé d'un SoC Mediatek Dimensity 920 et l'on évoque également des haut-parleurs stéréo. Reste à attendre jeudi 28 octobre pour en savoir davantage.