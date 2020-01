Redmi Note 8 Pro : le module photo sanctionné chez DXoMark

Xiaomi cherche à s'imposer toujours plus sur le marché du smartphone et cela se fait par la multiplication des marques et des appareils misant de plus en plus sur la partie photo.

Le fabricant Chinois a ainsi été le premier à dégainer un smartphone équipé d'un capteur 108 mégapixels avec le Mi Note 10, et la marque continue de proposer ainsi des capteurs de plus en plus imposants y compris sur ses terminaux d'entrée ou moyenne gamme.

C'est ainsi que le Redmi Note 8 Pro affiche un capteur principal de 64 mégapixels. Xiaomi met encore une fois le paquet sur la communication et les capacités en photo de son terminal. Pourtant, le compte n'y est pas vraiment si l'on en croit DxOMark.

Le site DxOMark s'est fait une spécialité de noter et de classer les smartphones en fonction de la qualité de leur module photo. Et le récent Redmi Note 8 Pro vient d'apparaitre dans les tableaux du site... à la 63e place.

Le Redmi Note 8 Pro s'offre ainsi un score de 87 points seulement pour la photo et 78 pour la vidéo. Il vient ainsi se positionner entre le LG V30 et le Motorola Moto Z2 Force.

Les experts du site reconnaissent de bonnes performances au niveau de l'autofocus ainsi que l'exposition et le détourage des sujets dans les portraits. Mais globalement, les performances ne sont pas à la hauteur des attentes. Il ne faudra ainsi pas trop espérer des photos de nuit ni espérer de miracle en absence d'un véritable objectif téléphoto, une technologie encore réservée aux appareils haut de gamme.