Bon plan : le Redmi Note 8 Pro 128 Go avec 4 APN à 187€ au lieu de 279,9€ mais aussi...

Le nouveau Redmi Note 8 Pro est un smartphone très complet, performant et doué pour la photographie avec son quadruple capteur photo. N'hésitez pas une seconde à craquer d'autant plus quand son prix, déjà très bien placé, est encore fortement abaissé comme aujourd'hui !

Disponible en France depuis moins de 3 mois, le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi est certainement le smartphone de milieu de gamme actuellement le plus intéressant en terme de rapport qualité vs prix avec un prix débutant à 249,9 € en version 64 Go.

Ce dernier est équipé d'un écran FHD+ de 6,53 pouces avec dalle LCD, protection anti-lumière bleue et encoche pour le capteur photo avant de 20 mégapixels. Il dispose d'un SoC Helio G90T et possède une confortable batterie de 4500 mAh avec charge de 18 W.

À l'arrière, on trouve le fameux quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, un grand-angle 120° de 8 mégapixels, un module 2 mégapixels macro et un autre module 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Il possède enfin un lecteur d'empreintes digitales au dos, un module NFC, une prise casque et un lecteur infrarouge. Bref, un appareil à conseiller.

La bonne affaire du jour est proposée par Gearbest qui affiche la version 128 Go du Redmi Note 8 Pro au prix réduit de 187 € (-33%) au lieu de 279,9 € prix officiel et la livraison gratuite. Il s'agit bien entendu de la version globale (français ok). A noter également en promotion la version 64 Go à 178 € (-28%) au lieu de 249,9 € prix officiel mais pour 9 € d'écart autant craquer pour la version 128 Go !



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

