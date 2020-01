Bon plan : les smartphones Redmi Note 8 et Note 8 Pro à prix réduit, mais aussi le Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro

Redmi (en fait Redmi by Xiaomi) est une entitée créée par Xiaomi qui souhaitait instaurer une marque forte en entrée de gamme. Force a été de constater que le pari a été réussi, ces modèles disposent tous d'un excellent rapport qualité vs prix, faisant même parfois de l'ombre à de nombreux smartphones siglés uniquement Xiaomi ! Et nos différents tests, ou ailleurs sur le net, sont unanimes, ils sont tous recommandables !

Commençons par le Redmi Note 8, toujours pas disponible officiellement en France mais que vous pourrez acquérir en version globale, c'est à dire la même que celle qui serait vendue en France, chez différents revendeurs comme aujourd'hui Gearbest qui le propose de plus en forte promotion.

Pour rappel, le Redmi Note 8 possède un SoC Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible par carte microSD) mais aussi un quadruple capteur avec module principal de 48 megapixels (et des modules 8 / 2 / 2 megapixels).

A l'avant, c'est un affichage 6,3 pouces FHD+ qui est présent avec une petite encoche logeant un capteur photo avant 13 megapixels avec fonction d'embellissement des selfies.

On n'oubliera pas la présence d'une batterie de 4000 mAh assurant une belle autonomie au smartphone, avec connectique USB-C pour la recharge. On trouvera un double emplacement SIM pour sa connectivité 4G.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 profite chez Gearbest d'une vente exceptionnelle qui met son prix à seulement 126 € en version 32 Go avec les codes GBNOTE805 (coloris bleu), GBNOTE809 (blanc) et GBNOTE803 (noir), 144 € en version 64 Go avec les codes GBNOTE801 (noir), GBNOTE808 (blanc) et GBNOTE802 (bleu) et 153 € en version 128 Go avec les codes GBNOTE804 (noir) et GBNOTE806 (bleu). Il s'agit de la version globale (français ok) avec livraison gratuite vers la France. de -31% à -33% de réduction, une très belle affaire !

Terminons par le Redmi Note 8 Pro qui est certainement le smartphone de milieu de gamme actuellement le plus intéressant en terme de rapport qualité vs prix avec un prix débutant à 249,9 € en version 64 Go.

Ce dernier est équipé d'un écran FHD+ de 6,53 pouces avec dalle LCD, protection anti-lumière bleue et encoche pour le capteur photo avant de 20 mégapixels. Il dispose d'un SoC Helio G90T et possède une confortable batterie de 4500 mAh avec charge de 18 W.

À l'arrière, on trouve le fameux quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, un grand-angle 120° de 8 mégapixels, un module 2 mégapixels macro et un autre module 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Il possède enfin un lecteur d'empreintes digitales au dos, un module NFC, une prise casque et un lecteur infrarouge. Bref, un appareil à conseiller.

Gearbest propose le Redmi Note 8 Pro en version 64 Go à 193 € au lieu de 249,9 € prix officiel en 2 coloris avec les codes GBNOTE8P8 (bleu) et GBNOTE8P1 (gris) mais aussi la version 128 Go au prix réduit de 207 € au lieu de 279,9 € prix officiel avec les codes GBNOTE8P4 (vert) et GBNOTE8P3 (blanc) et la livraison gratuite. Il s'agit bien entendu de la version globale (français ok).



D'autres smartphones Xiaomi sont également en promotion dont le très haut de gamme, et roi de la photographie, le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro :