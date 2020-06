Les Redmi Note 9 et Note 9 Pro disponibles en France, mais aussi des promotions sur Redmi, Xiaomi et Poco

Les smartphones Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro de Xiaomi ont été dévoilés fin avril et arrivent aujourd'hui en France chez les principaux revendeurs.

Pour rappel, le Redmi Note 9 Pro propose une grande dalle de 6,67 pouces FHD+ DotDisplay avec poinçon pour le capteur photo avant et un SoC Snapdragon 720G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il possède une grande batterie de 5020 mAh avec charge rapide 30W, et offre 4 capteurs photo réunis dans un carré au dos du smartphone, dont le module principal est de 64 megapixels.

Le Redmi Note 9 possède pour sa part une dalle de 6,53 pouces FHD+ avec poinçon mais bascule sur un SoC Helio G85 de MediaTek.

Il profite lui aussi d'une grande batterie 5020 mAh pour une autonomie étendue mais avec une charge filaire 18W. Il présente 4 capteurs photo à l'arrière, le module principal étant de 48 megapixels.

Le lecteur d'empreintes est placé au dos alors qu'il est placé sur la tranche chez le Redmi Note 9 Pro et les deux modèles conservent une prise jack 3,5 mm.

Ces deux smartphones sont disponibles ce 9 juin en France :

Xiaomi ajoute également un petit cadeau avec un accessoire offert : coque, verre de protection ou pack coque + verre trempé dans la limite de 25 €.



Signalons également des promotions dans tout l'univers Xiaomi avec ses marques Redmi mais aussi Poco :

Redmi 8 Code promo: M4C0EFF651E27001 Quantité: 200

POCO F2 Pro Code promo: vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons concernant les promotions Samsung sur les TV, barres de son et montres ou encore le vélo électrique Dohiker en promotion.