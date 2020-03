Xiaomi présente le Redmi Note 9S : un milieu de gamme bien équipé, précommande ouverte à prix réduit

Xiaomi frappe là où on ne l'attendait pas vraiment ... La marque vient de dévoiler son Redmi Note 9S, un terminal qui, de par son appellation "Redmi" se destine au milieu de gamme, mais qui finalement joue dans la cour des grands.

On retrouve donc un terminal grand format de 6,67 pouces avec un écran LCD Full HD+ (pas d'OLED) et des bordures très minces. Plus d'encoche au menu, mais un poinçon qui laisse la place à un capteur photo frontal centré sur la partie haute de l'appareil. Xiaomi en profite pour mettre en avant une immersion plus importante dans les jeux vidéo.

Le Redmi Note 9S embarque un SoC Snapdragon 720G associés à 4 ou 6 Go de RAM en fonction des versions et de 64 à 128 Go de stockage, le tout étant extensible via le port micro SD capable d'accueillir jusqu'à 512 Go supplémentaires.

Outre la batterie 5020 mAh associée à de la recharge rapide 18W, le Redmi Note 9S mise beaucoup sur la partie photo avec un quadruple capteur photo.

On y trouve ainsi un capteur principal de 48 millions de pixels f/1.79, un grand-angle 8 MP f/2.2 ainsi qu'un capteur macro de 5 MP, le tout combiné à un capteur 2 MP pour la profondeur de champ. La partie photo sera appuyée par un module d'intelligence artificielle dédié.

Xiaomi a annoncé 3 coloris : Glacier White, Aurora Blue et Interstellar Grey pour des prix variant de 249 à 279$ (les prix européens n'ont pas encore été annoncés) selon la RAM et capacité de stockage.

Sachez que les précommandes sont ouvertes chez de nombreux revendeurs comme par exemple Gearbest qui propose la version globale (français ok) des versions 64 Go et 128 Go en 3 coloris à prix réduit.

En effet, pour cette précommande, il vous suffira de payer un acompte de 9,51 € puis le solde entre le 8 et le 23 avril, pour obtenir le Redmi Note 9S au prix total vraiment réduit de 199,52 € la version 64 Go et 228,02 € la version 128 Go soit près de 40 € d'économie, et avec la livraison gratuite. Tous les coloris sont disponibles (remarque, si vous voulez la version 64 Go en coloris noir utilisez ce lien dédié, la promotion n'apparait que sur la version anglaise du site pour cette dernière).

Moins de 200 € en précommande pour ce nouveau smartphone aux caractéristiques très alléchantes, une réelle bonne affaire !