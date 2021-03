Profitez du Redmi Note 9T à prix cassé, mais aussi d'autres produits Xiaomi en promotion !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9T qui propose un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. Le DPI est de 395 ppp. Ce téléphone exploite un SoC Dimensity 800U avec 4 Go de RAM et 64 à 128 Go d’espace de stockage interne, non extensible.

Au niveau de la photographie, on trouve un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels et deux autres modules de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 13 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, avec une charge rapide de 18 Watts, mais il n’est pas compatible avec la recharge sans fil.

En ce moment, Gearbest propose le smartphone Redmi 9T à 136 € seulement au lieu de 249 € !



Ci-dessous vous pourrez profiter d'une sélection d'autres produits Xiaomi en chute libre sur Gearbest.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

