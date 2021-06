Le Redmi Note 9T 5G à 155 € au lieu de 220 €, mais aussi de nombreux autres produits Xiaomi en promotion

A la recherche d'un smartphone 5G avec un excellent rapport qualité vs prix ? Ne cherchez plus, le Redmi 9T 5G 64 Go est à seulement 155 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.

Le smartphone Redmi Note 9T 5G est proposé en France dans sa version 64 Go au tarif officiel de 249,90 €, en promotion actuellement à 219,99 € sur le site de Xiaomi France. Mais le bon plan du jour vous permet d'obtenir le Redmi Note 9T 5G 64 Go à seulement 155 € avec le code 906504D23C et la livraison gratuite !

Pour rappel, ce smartphone 5G propose un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels (dpi de 395 ppp). Il intègre un SoC Dimensity 800U épaulé par 4 Go de RAM et de 64 à 128 Go d’espace de stockage interne, non extensible.

Niveau photo, un triple capteur photo est présent avec un module principal de 48 mégapixels et deux autres modules de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 13 mégapixels. Sa batterie Li-Po de 5000 mAh permet une grande autonomie, et supporte la charge rapide 18 Watts.

Gshopper nous propose aujourd'hui un prix canon avec le smartphone Redmi 9T 5G 64 Go à seulement 155 € au lieu de 220 € avec le code 906504D23C et la livraison gratuite !



Vous trouverez également d'autres produits de l'univers Xiaomi en promotion chez Gshopper :

