Le Redmi Note 9T 5G à prix ULTRA réduit pour son lancement mondial depuis la France !

Il y a quelques mois nous avions déjà testé le Redmi Note 9S qui s'est écoulé à plus de 20 millions d'unités. Passons maintenant au tout nouveau bébé de Xiaomi avec le Redmi Note 9T qui est lancé au niveau mondial aujourd'hui, y compris en France.

Pour rappel, ce Redmi Note 9T possède un affichage 6,53 pouces FHD+ avec poinçon en angle pour le capteur photo avant et filtre anti-lumière bleue. Il intègre un SoC Dimensity 800U octocore (ARM Cortex-A77) à 2,4 GHz de MediaTek apportant le support de la 5G en bande sub-6 GHz en Dual SIM.

A l'arrière, on trouve une coque polycarbonate texturée pour une meilleure prise en main agréable et un triple capteur photo. Le module principal est de 48 megapixels avec support de l'intelligence artificielle pour embellir les clichés et optimiser les réglages. Egalement présents un capteur macro 2 megapixels et un capteur de profondeur 2 megapixels pour générer un effet bokeh.

Remarquons que le lecteur d'empreintes est situé sur la tranche. Le Redmi Note 9T dispose d'une confortable batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18W et un chargeur 22,5W livré dans la boîte.

Le Redmi Note 9T est proposé en deux configurations :

4 / 64 Go pour 249,90 € prix officiel

pour prix officiel 4 / 128 Go pour 269,90 € prix officiel



Mais, pour ce lancement mondial, Xiaomi organise une vente sur sa boutique officielle située sur AliExpress, avec des prix réduits et une expédition gratuite en 3 jours depuis la France. Il vous faudra d'une part récupérer un coupon de remise de 30% à obtenir ici qui fera descendre les prix à 191 € pour la version 4 / 64 Go et à 233 € pour la version 4 / 128 Go. Mais ce n'est pas fini puisque le code NOTE9T15 appliqué lors de la commande pourra encore faire baisser les tarifs avec également le coupon présent sur le site :



Attention, ces tarifs seront valables uniquement du 11 janvier 2021 9h au 16 janvier 2021 8h59, avec en plus des écouteurs Earbuds offerts pour les 1000 premières commandes. Royal !