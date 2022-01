Redroad V17 : l'aspirateur à main sans fil et silencieux à prix réduit

L’aspirateur-balai Redroad V17 est performant et silencieux mais surtout il est à petit prix ! trois excellente raison de le l'acquérir.

L'aspirateur sans fil Redroad V17 voit son prix se réduire pour les soldes chez Cdiscount, il est au prix de 254 € avec la livraison gratuite en quelques jours.

L’aspirateur est pourvu de cinq systèmes de filtration dont deux filtres HEPA permettant de purifier l'air qui sort de l'aspirateur. De plus, il est fourni avec des roues pivotantes et une double brosse à rouleaux capable de tourner sur elle-même sur 360°.

Le V17 performe sur son système de réduction du bruit qui permet un fonctionnement en silence. Il est équipé d'un moteur sans balais qui réduit la friction et donc le bruit, d'un moteur suspendu pour réduire le bruit de résonance, de coton polymère Mantolo pour absorber efficacement les ondes sonores de haute fréquence, et de diverses autres solutions au niveau du design et de la structure.

Du côté des performances, la puissance de son moteur propose une forte aspiration de 155 AW soit 26 500 Pa avec une vitesse de rotation du moteur de 125,000/m. Vous profitez d'une heure d'autonomie grâce à sa batterie amovible de 2500 mAh. De plus, il est doté d'un écran LCD couleur qui indique la puissance, les alertes ou encore les rappels de remplacement des consommables.

Sur le site Cdiscount, l'aspirateur sans fil Redroad V17 est au prix réduit de 254 € avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours. Vous pourrez également le trouver sur le site officiel de Redroad.