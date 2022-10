L'excellent aspirateur sans fil Redroad V17 est à tout petit prix !

Si vous cherchez un bon aspirateur proposé à un prix abordable, l’aspirateur sans fil Redroad V17 est actuellement en promotion sur le site d’AliExpress sur la boutique officielle de Redroad avec une expédition depuis la France.

Cet aspirateur est très léger avec un poids de seulement 1,62 kg. Il est accompagné de plusieurs accessoires comme une brosse à rouleau double motorisée, une brosse de dépoussiérage, une tête de brosse pour les acariens, un suceur plat ou encore une buse large.

Le Redroad V17 intègre pas moins de cinq systèmes de filtration avec un filtre HEPA au charbon actif H13, un filtre HEPA H12, un séparateur de poussières renforcé par 12 cônes et deux autres filtres. Cet ensemble permet de filtrer 99,97% des particules aussi petites que 0,1 µ.

Le balai aspirateur est pourvu d'un système de réduction du bruit qui permet un fonctionnement en silence. Il est ainsi doté d’un moteur sans balais qui réduit la friction et donc le bruit généré. De plus, son moteur est suspendu, ce qui permet de réduire le bruit de résonance, et enfin il possède du coton polymère Mantolo qui absorbe efficacement les ondes sonores de haute fréquence. Tout a donc été fait pour un fonctionnement en silence, y compris diverses autres solutions au niveau du design et de la structure.

Au niveau des performances, la puissance de son moteur offre une bonne aspiration de 155 AW soit 26 500 Pa. Pour l’autonomie, la batterie amovible de 2500 mAh permet jusqu’à une heure de nettoyage. Pour finir, il est doté d’un écran LCD couleur indiquant la puissance, les alertes ou encore le changement des consommables.

Sur la boutique officielle de Redroad sur AliExpress, vous trouverez l’aspirateur sans fil Redroad V17 au prix ultra réduit de 186 € au lieu de 332 € avec le code de réduction EUSD16 et avec la livraison gratuite en 3 jours depuis la France.