Redroad V17 : l'aspirateur à main sans fil et silencieux enfin disponible

La société Redroad vient de sortir son dernier-né, l’aspirateur-balai Redroad V17 avec comme objectif la meilleure finition possible combinée avec la meilleure qualité de production.

L’aspirateur sans fil Redroad V17 est équipé de cinq systèmes de filtration dont deux filtres HEPA : le premier filtre va capturer les microparticules afin de ne pas encrasser le moteur, tandis que le second, situé en sortie et composé de charbon actif H13, permet d'évacuer un air plus sain pour votre domicile.

Du côté de la brosse, l'aspirateur est fourni avec des roues pivotantes et une double brosse à rouleaux (tête de brosse rotative à 360 °). Il possède aussi une (très) forte aspiration de 155 AW soit 26500 Pa avec une vitesse de rotation du moteur de 120,000/m. Sa batterie, d’une capacité de 2500 mAh pour une heure de fonctionnement, est amovible vous permettant de la recharger sans souci, et éventuellement de la remplacer ultérieurement.

Vous trouverez également un écran LCD couleur qui affiche (en français) la puissance, les alertes ou encore les rappels de remplacement des consommables.

Enfin, le V17 intègre un système de réduction du bruit de niveau neuf qui permet un fonctionnement en silence. Vous trouverez ainsi un moteur sans balais qui réduit la friction et donc le bruit, du coton polymère Mantolo pour absorber efficacement les ondes sonores de haute fréquence, un moteur suspendu pour réduire le bruit de résonance et diverses autres solutions au niveau du design et de la structure. Un très bon point !

L'entreprise Redroad vise aussi un produit de grande qualité, par exemple le matériel est passé par des tests plus poussés comme le fil plié 600 000 fois au lieu de 450 000 fois chez les autres fabricants et au niveau de la précision du moule elle s’autorise une erreur maximale de 10 μm au lieu de 30 μm habituellement.

Pour finir, les fournisseurs sont triés sur le volet via des audits très rigoureux. Ensuite, chaque produit est testé et s'il y a trop d’erreurs sur un lot, ce dernier est renvoyé. Pour l'entreprise, il est vital d’avoir des produits finis de qualité. Énormément de tests sont effectués comme le pliage, l’étanchéité, le bruit, et même la durée de vie.

Et les vérifications vont encore plus loin, l’emballage est soumis à des tests comme subir une température de 70° pendant 45 jours. Si tout est OK, ce dernier est validé. Pour Redroad, l’important est la qualité du produit qui arrive dans les mains du futur utilisateur. A vous de tester donc, mais les premiers retours semblent prometteurs.

Vous trouverez sur le site AliExpress l'aspirateur sans fil Redroad V17 au prix réduit de 332 € (TVA incluse) avec la livraison gratuite via DHL.