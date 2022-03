« Je m’engage pour l’Ukraine » le site officiel pour ouvrir ses portes aux réfugiés Ukrainiens

La guerre en Ukraine continue et plus de 2 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays. Les Européens ont accueilli ces réfugiés, notamment la Pologne, mais c'est aussi le cas de la France qui lance pour l'occasion un site gouvernemental dédié « Je m’engage pour l’Ukraine ».

Les jours commencent à s'accumuler depuis le début de la guerre et la masse d'Ukrainiens qui fuient le pays ne cesse d'augmenter. L'Europe répond à ce cri de détresse des familles poussées sur les routes pour s'éloigner des bombes, en y laissant derrière eux tous leurs souvenirs ou leurs papiers et certains avec juste une valise de vêtements. Alors que la Pologne absorbe le gros des réfugiés, actuellement plus de 5000 personnes ont déjà franchi les frontières de la France d'après Marlène Schiappa qui affirme que ce n'est que le début.

Pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles, le gouvernement français a mis en place une plateforme web dédiée « Je m’engage pour l’Ukraine ». Cette dernière est accessible via le lien suivant parrainage.refugies.info. Le site permet de se manifester si l'on souhaite venir en aide aux réfugiés.

Plusieurs actions sont possibles comme faire un don financier ou matériel, proposer un logement ou encore servir d'interprète. Actuellement, la protection civile organise des points de collecte dans chaque département.

Selon Marlène Schiappa : " la plateforme est un système de parrainage de réfugiés. Vous êtes une famille française, vous avez la possibilité d’accueillir chez vous une famille ukrainienne, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme ".