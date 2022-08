Réglo SOS Photos : stocker ses données au meilleur prix sur un cloud français !

Incontestablement, le made in France a le vent en poupe et ce dans tous les domaines y compris celui du stockage des données dans le cloud. Réglo SOS Photos entend bien s'imposer dans ce domaine avec un cloud sécurisé 100% français à un prix imbattable.

Article sponsorisé par Réglo SOS Photos

Qui se cache derrière Réglo mobile ?

Réglo Mobile fait partie de l'enseigne E.Leclerc (précédemment nommé E.Leclerc Mobile). C'est un opérateur de réseau mobile virtuel créé en 2007 et qui utilise le réseau de l'opérateur SFR.

E.Leclerc, qu'on ne présente plus, est une enseigne de la grande distribution à prédominance alimentaire d'origine française. Il était donc normal que E.Leclerc choisisse un partenaire français pour son service de cloud « Réglo SOS Photos ». Un cloud 100% français avec des données stockées uniquement sur des serveurs hébergés en France.

Ce service a été créé, en partenariat avec E.Leclerc, par le groupe Oodrive, éditeur de logiciels SaaS, premier et seul qualifié SecNumCloud, le plus haut niveau de sécurité garantie par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). L'entreprise française affiche plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des données sensibles pour les entreprises et le grand public. Cette dernière travaille notamment avec le ministère des Armées, Airbus, Orange ou Sanofi.

Stocker en France, pourquoi est-ce si important ?

Les données des utilisateurs de Réglo SOS Photos sont donc stockées en France, par une société française et de ce fait conforme à la RGPD, la loi la plus protectrice du monde en matière de confidentialité de données, tout le contraire des clouds américains comme Apple iCloud ou Microsoft OneDrive. Ces sociétés américaines sont en effet soumises à un droit de regard par le gouvernement américain comme le droit de lecture, de modification et de publication du contenu. Sympathique de se dire que toutes mes photos peuvent se trouver sur Internet du jour au lendemain, non ?

Rappelons que ces services qui sont « gratuits » ne le sont pas vraiment. Certaines de vos données sont en effet revendues ! N’oubliez pas l'adage : « Quand c’est gratuit, c’est vous le produit ! »

Vous ne préférez pas acheter Français ?

En plus de l’argument sécurité des données qui est très important, on connaît tous la tendance du Made in France. Beaucoup d’entre nous préfèrent aujourd’hui s’équiper Français, et faire profiter l’économie nationale. Et si en plus, il s’agit de la solution de cloud la moins chère du marché, qui serait encore réticent à acheter du Made in France ? :)

L'offre de base permet de stocker jusqu’à 100 Go de données (soit plus de 20 000 photos et 500 vidéos) sur des serveurs situés en France. Autres avantages : vous pouvez accéder à vos documents partout, depuis n'importe quel appareil, et avez la possibilité de partager des fichiers avec votre famille, idéal pour partager quasi instantanément les photos du dernier-né ! De plus, la sauvegarde de vos photos et vidéos se fera automatiquement et de façon transparente, pas besoin de manipulations complexes.

Réglo SOS Photos est proposé dans les magasins E.Leclerc partout en France au tout petit prix de 1,65 € par mois pour 100 Go de stockage, et ce sans engagement et, en ce moment, avec le premier mois offert !

Découvrez Réglo SOS Photos