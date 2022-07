Réglo SOS Photos : mettez vos photos à l'abri dans le cloud en cas d'accident !

Les photos que nous prenons tous les jours avec notre smartphone sont très précieuses, comme les photos de famille, mais nous oublions tous que le risque de les perdre existe et est tout sauf négligeable, que ce soit à cause d'un smartphone cassé, perdu ou encore volé. Une des meilleures solutions est de faire une copie en lieu sûr ! C'est ce que propose Réglo SOS Photos avec sa solution de cloud française.

Article sponsorisé par Réglo SOS Photos

Aujourd’hui, nous prenons tous des photos avec notre smartphone ! Ce dernier est devenu une véritable extension de nous même tellement il est plus simple et rapide de sortir son mobile que son appareil photo ou son reflex comme il y a encore quelques années. Et l'arrivée des réseaux sociaux n'a fait qu'amplifier ce phénomène, nous prenons chaque jour de nombreuses photos et vidéos, et jusqu’à plus de 1200 pendant les vacances !

Le souci dans tout cela est qu’un smartphone est si vite perdu, volé, endommagé avec dans les trois cas la perte quasi certaine de tous nos souvenirs photos et vidéos. Quoi de plus horrible que de perdre les photos de vos enfants, de vos vacances, des anniversaires... ? D’après un récent sondage, un quart des Français a déjà cassé son mobile, 60% l’ont perdu et près de 4 millions se font voler leur téléphone chaque année !

Il existe bien sûr des supports physiques pour stocker ses données, mais d'une part on ne le fait que peu régulièrement et d'autre part de nouveaux risques apparaissent comme la durée de vie limitée des disques durs externes (moins de 10 ans), les éventuelles corruptions de données, ou encore la perte des clés USB.

C’est là qu’intervient Réglo SOS Photos qui est une solution 100% française de stockage dans le cloud proposée par Oodrive, éditeur de logiciel en France depuis plus de 20 ans, en partenariat avec E.Leclerc soucieux de proposer à ses clients depuis plus de 70 ans les prix les plus bas.

De cette collaboration est donc née Réglo SOS Photos qui permet de stocker jusqu’à 100 Go de données sur un cloud français (aucun stockage de données à l'étranger) soit plus de 20 000 photos et 500 vidéos. Et en plus c’est automatique ! Dès qu’une photo est prise elle se copie automatiquement dans le cloud : elles sont donc instantanément protégées.

Ces données sont accessibles depuis n'importe quel appareil, smartphone mais aussi tablette et ordinateur et vous pourrez également les partager facilement. La connexion au cloud peut se faire soit via une connexion Wi-Fi soit via la 4G ou 5G, et ce de façon instantanée et transparente, impossible donc de perdre vos données !

Réglo SOS Photos est proposé au tout petit prix de 1,65 € par mois pour 100 Go de stockage, et ce sans engagement. De plus, le premier mois est actuellement offert ! Réglo SOS Photos est disponible dans vos magasins E. Leclerc partout en France.

