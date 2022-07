Réglo SOS Photos : libérez de l'espace sur votre smartphone en sauvegardant dans le cloud !

Article sponsorisé par Réglo SOS Photos

En moyenne, une personne prend jusqu’à 1200 photos en période de vacances, sans compter les vidéos. Ces dernières années, le poids des photos et vidéos n'a cessé d'augmenter avec l'amélioration de leur qualité (résolution plus élevée...) avec comme conséquence une augmentation considérable de l'espace de stockage utilisé.

La plupart des smartphones sont dotés d'un espace de stockage compris entre 64 et 128 Go, et sont donc très rapidement saturés (au bout d'à peine 1 an en moyenne). Certains téléphones peuvent être équipés d'une carte SD pour augmenter cette capacité, mais ils sont de plus en plus rares, et en cas de perte du smartphone, toutes les données sont également perdues.

Outre les photos et vidéos, n'oublions pas également que le système d'exploitation de votre smartphone occupe déjà une place importante (de 3 à 7 Go), sans oublier les SMS ou MMS, les différentes applications installées et en particulier les jeux qui sont très gourmands en espace disque.

Lors de l’achat de votre smartphone, vous avez bien la possibilité de choisir un espace de stockage supérieur, mais les constructeurs le font payer au prix fort, il faudra par exemple compter 100 € de surcoût pour passer de 128 à 256 Go de stockage pour un iPhone 13. 100 €, c'est l’équivalent de 5 ans d’utilisation de la solution Réglo SOS Photos, une solution qu’E.Leclerc a donc voulu extrêmement abordable pour ses clients.

Mais la solution parfaite existe : la sauvegarde dans le cloud. A chaque photo ou vidéo prise, vos données sont automatiquement stockées dans cet espace afin de pouvoir libérer de la place sur votre appareil. Cette solution c’est Réglo SOS Photos, une solution française de sauvegarde dans le cloud proposée par E.Leclerc, et disponible dans tous les magasins E.Leclerc, réalisée en collaboration avec Oodrive, éditeur de logiciel français depuis plus de 20 ans.

Elle permet de stocker jusqu’à 100 Go de données sur un cloud français, soit l’équivalent de plus de 20 000 photos et 500 vidéos. Vos fichiers sont alors accessibles partout, depuis n’importe quel appareil, et vous avez également la possibilité de partager facilement vos photos / vidéos avec vos proches, même les plus volumineuses. Enfin, la sauvegarde de vos photos et vidéos se fera automatiquement et de façon transparente via la 4G / 5G ou une connexion Wi-Fi, au choix.

Ce qui est également très pratique lorsque vous changez de téléphone : plus besoin de transférer vos données manuellement ou avec une nouvelle application, vos photos ou vidéos seront directement accessibles depuis Réglo SOS Photos sur votre nouveau téléphone !

Réglo SOS Photos est proposé au tout petit prix de 1,65 € par mois pour 100 Go de stockage, et ce sans engagement. De plus, le premier mois est actuellement offert ! Pour rappel, Réglo SOS Photos est disponible dans les magasins E.Leclerc partout en France.

