Rémunération de la presse : Google signe des accords de licence en Italie

Avec 13 éditeurs de presse transalpins pour le moment et pour l'accès à 76 publications nationales et locales, Google a signé des accords. Ils entrent dans le cadre de l'arrivée dans les prochains mois de Google News Showcase en Italie.

Cette plateforme Google News Showcase est synonyme d'un programme de licence de publications de presse avec une rémunération pour les médias et un accès à du contenu enrichi pour les utilisateurs. L'approche repose sur les choix éditoriaux de chaque éditeur concernant les sujets abordés et la manière de les présenter.

En plus d'une disponibilité sur mobile, le contenu de Google News Showcase apparaît sous la forme de cartes dans Google News et dans Discover. Pour l'Italie, le groupe RCS MediaGroup figure par exemple parmi les signataires d'un accord de licence. Il détient les quotidiens Corriere della Sera et La Gazzetta dello Sport.

Google News Showcase (Royaume-Uni)

En accord avec la question des droits voisins

" Ces nouveaux accords, signés sur une base individuelle, prennent en compte les droits prévus par l'article 15 de la directive européenne sur le droit d'auteur en ce qui concerne les utilisations en ligne spécifiques des publications de presse ", déclare Google.

Il s'agit du fameux article pour la rémunération des éditeurs de presse par les plateformes en ligne qui utilisent leurs contenus. Il fait ainsi allusion à la question des droits voisins.

En début d'année, Google avait annoncé un accord sur la rémunération des droits voisins au titre de la loi française (la transposition de la directive européenne) avec l'Alliance de la Presse d'Information Générale, et également avec l'accès à Google News Showcase.