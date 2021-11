Air4 : quand la Renault 4L se met à voler pour ses 60 ans !

La Renault 4 fête ses 60 années d'existence et, pour l'occasion, le constructeur automobile français dévoile une "réinterprétation" du véhicule pour les 60 ans à venir.

Et cette vision passera par...la voiture volante. Le modèle Air4 développé avec TheArsenale reprend la silhouette de la célèbre 4L mais sans les roues, remplacées par...un système quadripcoptère digne d'une voiture volante.

Renault veut ainsi rappeler l'esprit de liberté représenté par son véhicule économique et pas cher écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires en trente ans. Cette liberté, le concept Air4 la prend par la voie des airs grâce à ses quatre moteurs électriques et ses batteries d'une capacité totale de 90 000 mAh.

De quoi permettre à un passager logé dans la cabine rappelant l'originale de se déplacer à 26 m/s avec une inclinaison à 45 degrés et jusqu'à une altitude de 700 mètres.

Le concept a été totalement conçu, réalisé et assemblé en France, du côté de Sophia Antipolis (région niçoise), et sera visible à l'Atelier Renault des Champs-Elysées durant tout le mois de décembre, aux côtés de la Renault 4.