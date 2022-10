Voiture sans clé : un vaste réseau de voleurs arrété en Europe

L'arrivée de l'électronique à tout va au sein des véhicules pose de plus en plus de problèmes tant dans la capacité des propriétaires à les réparer eux-mêmes qu'au niveau de la sécurité.

Le développement de la voiture intelligente n'est pas sans quelques accrocs : nombreux sont les véhicules à présenter des brèches de sécurité, et Tesla en a déjà largement fait les frais. Mais alors que les véhicules évoluent, les techniques des voleurs suivent le mouvement et certains réseaux se spécialisent.

On assiste ainsi à une recrudescence des vols de véhicules sans clés à travers le monde. Exemple ce la situation : en Europe, on estime que 88% des vols de véhicules ont été effectués au moyen d'un piratage informatique quelconque.

En France et en Europe, ce sont les véhicules de Peugeot proposés avec un démarrage sans clé qui sont les plus ciblés. Récemment un vaste coup de filet international a été réalisé par les forces de l'ordre avec à la clé le démantèlement d'un réseau dédié au vol de voitures sans clés.

31 personnes arrétées

Au total, ce sont 31 personnes qui ont été simultanément arrêtées en France, Espagne et Lettonie. Les vols étaient principalement réalisés en France. Les deux hommes à la tête du réseau vendaient du matériel de piratage pour 5000 euros qui permettait de cloner le signal d'une clé électronique à proximité. La copie était ainsi réalisée en moins de 40 secondes, et permettait ainsi de voler un véhicule et de le démarrer sans aucune effraction. Les véhicules dérobés étaient ensuite immédiatement confiés à l'exportation via un réseau de revente ou d'alimentation d'un marché de pièces de rechange.

Ces véhicules sans clés sont particulièrement ciblés par les pirates puisque relativement faciles à pirater : sur 500 modèles testés en Allemagne récemment, seulement 21 ont résisté à l'assaut des pirates.

L'arrestation du réseau a nécessité le travail de plus de 200 gendarmes en France : les sites de revente de matériel ont été fermés et les autorités ont saisi plus d'un million d'euros d'actifs.

Reste que les constructeurs prennent parfois trop souvent la sécurité de leurs systèmes à la légère. Une situation d'autant plus préoccupante que ces systèmes sans clé concernaient autre fois les véhicules les plus haut de gamme, mais qu'ils tendent à s'installer dans les voitures plus modestes de nos jours, augmentant ainsi les risques de vol.