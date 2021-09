40 % des élèves de primaire seraient sur les réseaux sociaux

D'après les résultats d'une étude menée par YouGov pour la plateforme cloud de communication Infobip, 40 % des Français de la génération dite Alpha utilisent un réseau social. Cette génération Alpha succède à la génération Z et fait référence à des personnes nées à partir de 2010. Ce sont donc des enfants de jusqu'à 11 ans.

Sur ces 40 %, 18 % des 6-7 ans et 41 % des 8-11 ans déclarent que le compte est à leur nom. De quoi faire écarquiller les yeux alors que les réseaux sociaux sont théoriquement interdits aux moins de 13 ans et qu'ils prennent de plus en plus de mesures afin de resserrer les mailles du filet.

À souligner que l'étude a été réalisée auprès de 652 enfants français issus de la génération Alpha. Pour 40 % des enfants ayant un compte actif sur un réseau social, ils déclarent que l'utilisation d'au moins un réseau social remonte pour la première fois avant l'âge de 9 ans.

Parmi d'autres éléments de l'étude relayés par Infobip, le fait que 31 % des enfants de moins de 5 ans sont propriétaires d'une tablette tactile et que 60 % des 6-7 ans datent leur première rencontre avec un smartphone entre l'âge de 4 et 6 ans.

Il ressort également que 25 % des enfants préfèrent interroger un assistant vocal plutôt que leurs parents… C'est le cas pour quasiment un tiers des 8-11 ans, alors que c'est un taux qui tombe à 14 % chez les 6-7 ans.