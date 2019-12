Resident Evil 3 : le remake se compare à la version originale

Pas loin de 21 ans après l'épisode original, voilà que Resident Evil 3 prépare son come back sur consoles. Pour l'occasion, Capcom a vu les choses en grand et il ne s'agira pas d'un simple remaster, mais bel et bien d'un remake qui reprendre le jeu de zéro.

Il faut dire que si l'épisode avait bonne mine en 1999 lors de sa sortie, le fossé technique est désormais tel qu'un simple lifting n'est pas suffisant à le rendre séduisant aux yeux des joueurs. De fait, Capcom a repris le titre de zéro pour nous proposer un vrai jeu à part entière.

Dans une vidéo comparative, on redécouvre les personnages principaux du titre, côte à côte entre les deux versions et l'on s'aperçoit qu'un travail de titan a été réalisé par les équipes de Capcom. Capcom a précisé que l'ambiance du titre original sera préservée et que quelques améliorations seront au menu côté gameplay, notamment avec la possibilité de tirer et se déplacer en même temps.