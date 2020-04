Resident Evil 3 Remake : déjà 2 millions de copies écoulées

Après avoir dépassé les ventes de l'épisode original lors du remake de Resident Evil 2, voilà que Capcom réalise un nouveau record. Resident Evil 3 Remake s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires en seulement 5 jours.

Parmi les ventes, la moitié a été réalisée sur des versions numériques, confinement oblige... Voilà qui devrait répondre de lui même au récent sondage lancé par Capcom concernant l'envie des joueurs de voir arriver de nouveaux remakes...

La franchise Resident Evil a cumulé plus de 95 millions de copies vendues à travers le monde, toutes éditions confondues (chiffres arrêtés au 31 décembre 2019), ce qui en fait une des franchises les plus rentables et les plus populaires au monde.

Le remake de Resident Evil 2 a atteint les 6,5 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en janvier 2019 après avoir réalisé 3 millions de ventes en trois jours seulement, mais dans un contexte bien plus favorable puisque les ventes physiques étaient accessibles.