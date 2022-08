Resident Evil 9 : de nouvelles infos sur le titre de Capcom

Capcom n'a pas encore confirmé le développement d'une suite à Resident Evil Village, mais il est évident que le studio planche sur un tel projet, d'ailleurs des fuites sont déjà au rendez-vous.

Resident Evil 9 sera à nouveau dans la continuité de Resident Evil Village qui faisait lui-même suite à RE 7, l'épisode bouclera ainsi une trilogie.

C'est sur 4Chan que l'on en apprend sur le prochain titre qui serait nommé en interne "Resident Evil Apocalypse", il est également précisé que le mot "lune" puisse s'associer au titre dans sa version finale.

Le jeu focaliserait ses actions dans une ville fantôme de l'Ouest qui serait parsemée de monstres mythiques. On parle ici d'hommes-chèvres, Wendigos. Le jeu tournerait autour d'un événement nommé " les neuf pleines lunes" et le joueur serait plongé dans un environnement très nature avec des grottes, rivières, camping et petite ville.

On en reviendrait ainsi à une ambiance très mystique en lieu et place des zombies qui ont fait le succès de la saga. L'antagoniste principal serait à nouveau une femme nommée Glaistig, elle porterait une robe verte et dorée et se présenterait comme une sorcière. On voit ici un rapprochement très fort avec Mère Miranda de Resident Evil Village, à ceci près que Glaistig interviendrait régulièrement sous la forme de mini combats à l'image de Nemesis ou Mr X des précédents titres.

Le joueur serait également aidé par Hulder, un nouveau personnage féminin qui serait également une arme biologique. On retrouverait par ailleurs le Duke, le marchand immortel de Resident Evil Village. Il faudra également s'attendre à retrouver un personnage important de la franchise, qui pourrait nourrir et disparaitre lors de cet épisode.

Un boss est mentionné : il s'agirait du Barghest, un chien noir géant qui poursuivra le joueur de maison en maison.

Le titre aurait dû initialement sortir en 2023, mais c'est finalement le remake de Resident Evil 4 qui occupera l'année prochaine. Il faudrait alors attendre 2024 pour voir arriver ce Resident Evil Apocalypse.