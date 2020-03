Resident Evil Resistance : la béta sur Steam et PlayStation 4 repoussée

Cette semaine sera l'occasion de profiter de Resident Evil 3 remake, puisque le titre sortira le 3 avril prochain. Pourtant, certains joueurs devront faire l'impasse sur le mode multijoueur du titre, baptisé Projet Resistance.

Depuis vendredi dernier, la béta de Resident Evil Resistance est ainsi lancée sur Xbox One. Capcom invitait d'ailleurs les joueurs à se faire la main sur la version d'essai en attendant Resident Evil 3. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu puisque les PlayStation 4 et PC ne sont visiblement pas concernées dans l'immédiat.

Capcom a ainsi annoncé qu'il faudrait encore attendre pour voir la béta du mode multijoueur de RE3 arriver sur les plateformes PC et PlayStation 4. Cela pourrait arriver bien au-delà de la date de sortie du titre. L'éditeur évoque des problèmes techniques et n'annonce aucune date précise de lancement sur Steam et PS4 à ce jour.