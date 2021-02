Resident Evil Village : Capcom dit s'être lourdement inspiré de Resident Evil 4

Capcom s'apprête à donner un nouveau tournant à sa franchise Resident Evil et souhaite pour autant rassurer les fans.

Avec Resident Evil Village, Capcom donne un nouveau tournant à sa franchise. L'histoire principale qui tournait jusqu'ici autour d'un fil rouge de virus-T transformant les populations en Zombie s'offre désormais quelques largesses.

Capcom avait déjà indiqué souhaiter remanier sa franchise en lui permettant d'explorer de nouveaux horizons. Le titre reste bel et bien orienté vers le jeu d'horreur, mais puise ainsi, avec ce nouvel opus, dans une thématique différente de celle exploitée jusqu'ici en intégrant de nouveaux ennemis, notamment des vampires et loups-garous.

À ce titre, le studio avait déjà présenté Lady Dimitrescu, qui a immédiatement conquis les fans. La vampire plantureuse et gigantesque a fait mouche, et c'est justement ce que vise Capcom : piocher dans des thèmes de l'horreur et l'imaginaire collectif pour continuer d'effrayer les joueurs.

Mais pas question d'intégrer trop de changements d'un coup, qu'on se rassure, Capcom s'est également beaucoup tourné vers ses anciennes productions, à commencer par Resident Evil 4.

Peter Fabiano, producteur du titre a ainsi confié au PlayStation Official Magazine que Village s'inspirait énormément de Resident Evil 4. On retrouve ainsi d'emblée l'ambiance particulière du début du jeu dans le village perdu en Europe .

L'ambiance limite médiévale est présente pour que le joueur perde ses repères et qu'une certaine lourdeur soit présente de façon constante. Le producteur rassure également en précisant que les "vampires" présents dans le jeu ont tous les codes de ce que l'on peut attendre des vampires, pour autant leur intégration au sein de l'univers de Resident Evil trouve des explications logiques. Nous devrions donc avoir quelques explications au cours du scénario.

Pour Peter Fabiano, Resident Evil Village se présente sans contexte comme le meilleur épisode de la franchise à ce jour, mais aussi sans doute le meilleur survival-horror tout court.

Le titre est attendu sur toutes les plateformes à partir du 7 mai 2021.