Resident Evil Village : déjà 4,5 millions d'unités écoulées

Capcom dresse déjà un premier bilan autour de Resident Evil Village et il faut avouer que le titre étonne de par ses ventes.

Au total, ce sont 4,5 millions de copies physiques et numériques qui ont ainsi été écoulées à travers le monde, et ce, depuis la sortie du jeu le 7 mai dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Franchise ultra populaire depuis des années, RE: Village était particulièrement attendu dans un contexte assez particulier de crise sanitaire et de vaches maigres. Capcom vise désormais le cap des 5 millions de ventes d'ici la fin de l'été, et espère atteindre le chiffre avant même le lancement de Resident Evil RE:Verse, le mode en ligne associé au titre.

Pour comparaison, Resident Evil 3 s'est écoulé à 3,9 millions d'exemplaires. Les épisodes plus récents Resident Evil 7 et le remake de Resident Evil 2 se sont pour leur part respectivement écoulés à 9,1 et 8 millions d'exemplaires, Village a donc encore un peu de chemin pour s'imposer comme l'épisode le plus vendu de la saga.