Resident Evil Village : une démo en 4K à 60 FPS et en Ray Tracing

Resident Evil Village va résolument lancer la nouvelle génération de jeux vidéo en proposant un trio très recherché des joueurs : du jeu en 4K à 60 FPS et en Ray Tracing.

Cet épisode s'annonce assez particulier dans la franchise avec une ambiance différente. En marge des traditionnels zombies, le joueur fera face à ce qui se présente comme des vampires ou créatures approchantes et même des loups-garous.

Depuis peu, les joueurs PS5 peuvent mettre la main sur la démo du jeu qui propose un aperçu de l'ambiance, mais qui ne devrait pas spoiler l'intrigue ou les énigmes aux joueurs, puisque comme c'était le cas avec Resident Evil 7, Capcom aurait prévu des changements dans le jeu officiel.

On retrouve donc la vue à la première personne lancée avec Resident Evil 7 qui permet aux joueurs de profiter d'une immersion plus profonde et qui offre également une dimension plus dramatique aux événements, avec des jeux de caméra et effets saisissants.

Le jeu tient ses promesses visuellement : les 60 FPS en 4K sont plutôt agréable, et même si le Ray Tracing n'est pas aussi prononcé que sur les démos de Nvidia, il est particulièrement maitrisé pour offrir un rendu très naturel aux lumières et reflets, pour sublimer un peu plus l'horreur qui nous attend au fil du titre.

Resident Evil Village n'est pas attendu avant le 7 mai 2021 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.