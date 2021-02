Resident Evil Village : Gare au spoil ! le combat final et la fin du jeu sont diffusés sur la toile

Ce n'est que le 7 mai prochain que Resident Evil Village sera officiellement commercialisé sur l'ensemble des plateformes disponibles. Et si Capcom a diffusé une démo qui permet de se faire une idée du début du jeu et de son ambiance, mieux vaut ne pas trop faire de recherches à propos du titre sur la toile.

Rappelons qu'il y a quelques mois, Capcom a subi une attaque d'envergure avec la fuite d'une quantité impressionnante de jeux, projets, images et autres documents... Le groupe de pirate à l'origine de l'attaque avait alors tenté de prendre Capcom en otage, demandant une rançon sous peine de partager les fichiers récupérés... Capcom n'a pas souhaité jouer le jeu des cybercriminels, et c'est ainsi que l'on a vu les premières fuites autour de RE8 arriver sur la toile...

Mais cette fois, c'est bien plus qu'une fuite, car depuis quelques jours circule une vidéo dans laquelle on peut assister au combat final du jeu. On peut ainsi découvrir le dernier boss, ses mécaniques, mais aussi la cinématique de fin du titre... De quoi gâcher tout effet de surprise et le plaisir de progresser naturellement dans l'intrigue une fois le jeu en main...

Par respect pour nos lecteurs, nous ne partagerons pas la vidéo en question, libre à chacun d'effectuer des recherches sur la toile pour en profiter.