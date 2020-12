Resident Evil Village : images, cinématiques et scénario complet du jeu en fuite

Le récent piratage de Capcom entraine son lot de fuites sur la toile et en marge de l'agenda de sortie de l'éditeur, on découvre également beaucoup de contenu concernant Resident Evil Village.

Les hackers à l'origine du piratage de Capcom le mois dernier n'ont visiblement pas obtenu satisfaction : ces derniers demandaient une rançon à Capcom pour ne pas publier les éléments récupérés sur les serveurs du studio... Éléments qui se retrouvent ainsi sur la toile en accès libre désormais pour une grande partie.

Attention à vous donc si vous ne souhaitez pas subir de spoil, évitez toute recherche en ligne avec les termes Resident Evil Village.

Par respect tant pour le studio que pour les joueurs nous avons choisi de ne pas vous partager les éléments du scénario, mais sachez qu'il est disponible en intégralité en cherchant un peu et en marge de nous en dévoiler beaucoup sur les personnages, il décrit également en détail la fin du titre...

Une vingtaine de cinématiques ont été publiées sur Imgur et Reddit, dont la cinématique de fin de jeu... Les vidéos en montrent suffisamment pour dévoiler la majorité de l'intrigue et gâcher le plaisir de la découverte des joueurs.

Sans trop en dire, l'ambiance déjà abordée par le passé semble se confirmer avec un univers assez sombre dans l'esprit de Castlevania, notamment avec la présence d'un vampire et de décors de type "médiévaux".

Resident Evil Village est attendu sur consoles et PC en 2021. Capcom n'a pas encore réagi à ces fuites, et très franchement, on ne voit pas comment le studio pourrait réparer les dégâts à ce stade, le jeu étant trop avancé et les investissements déjà réalisés pour tirer un trait sur la version en fuite...