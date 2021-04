Resident Evil Village : quelle qualité sur quelle console ?

C'est une question que l'on ne se posait pas encore vraiment il y a quelques années : dans quelles conditions peut-on jouer à certains jeux sur chaque machine ? Et plus le temps passe, plus les choses se compliquent.

La situation devient de plus en plus complexe sur le marché du jeu vidéo, et on voit désormais apparaitre une problématique qui touchait jusqu'ici presque uniquement les joueurs PC.

Nous avions déjà vu apparaitre le problème des différences de condition de jeu sur console avec l'arrivée des déclinaisons PS4 Pro et Xbox One X, mais force est de constater que la situation ne s'est pas franchement arrangée avec l'arrivée des consoles next gen.

Microsoft et Sony souhaitent ainsi maintenir en vie leurs consoles d'ancienne génération le plus longtemps possible au côté des nouvelles machines... En soit pour le moment, la situation ne choquera pas grand monde, et par "grand monde", il faut comprendre le peu de joueurs qui ont eu la chance de mettre la main sur une PS5 ou Xbox Series, X, mais les annonces de Resident Evil Village permettent de se donner un aperçu de la complexité de la situation.

Capcom a ainsi partagé son Resident Evil Showcase pour lever le voile sur les différents projets Resident Evil en cours, et profité de l'occasion pour en dire un peu plus sur Resident Evil Village, notamment au niveau des configurations, et rappelons-le, on ne parle pas ici de configurations PC mais bien de consoles...

Capcom évoque ainsi dans quelles conditions les joueurs pourront profiter de la démo du titre prochainement et met ainsi en avant les différences de performances de chaque machine, et même au sein même des mêmes machines avec ou sans Ray Tracing, en mode graphisme ou en mode performance... Bref, il faudra parfois choisir entre haute définition et taux de rafraichissement, graphismes plus nets ou fluidité...

Console Définition / FPS PS5 Ray Tracing 4K HDR/45 fps PS5 4K HDR/60 fps PS4 Pro mode "Graphisme" 4K HDR/30 fps PS4 Pro mode "Performances" 1080p/60 fps PS4 900p/45 fps Xbox Series X Ray Tracing 4K HDR/45 fps Xbox Series X 4K HDR/60 fps Xbox Series S Ray Tracing 1440p HDR/30 fps Xbox Series S 1440p HDR/45 fps Xbox One X mode "Graphisme" 4K HDR/30 fps Xbox One X mode "Performance" 1080p/60 fps Xbox One 900p/30 fps

Finalement, le tableau met en avant plusieurs problèmes : la fragmentation indéniable du marché, les limites techniques des nouvelles machines incapables de composer avec l'ultra HD en Ray Tracing et les 60 FPS, mais plus globalement le fait qu'en se rapprochant de l'architecture PC, les consoles ne gagnent pas franchement au change et héritent des mêmes problématiques...