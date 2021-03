Resident Evil Village : la version japonaise sera censurée

Ce n'est un secret pour personne, le pays du soleil levant fait régner une censure assez lourde sur les contenus culturels et notamment les jeux vidéo. Prochain titre en date à se préparer à la censure : Resident Evil Village.

Le prochain blockbuster de Capcom, Resident Evil Village, fera comme ses confrères l'objet d'une forme de censure sur le marché japonais.

Sur le site officiel japonais de l'éditeur, Capcom a mis à jour quelques informations dans sa FAQ dédiée au titre, précisant qu'il y aura bien des différences entre les versions japonaises, américaines et européennes du jeu.

La saga Resident Evil s'est spécialisée dans l'horreur et les effusions d'hémoglobine, proposant une ambiance particulièrement lourde et macabre assez particulière. Les joueurs de la franchise sont particulièrement friands de cette ambiance qui forme un tout très équilibré à chaque épisode...

Néanmoins, au Japon, la censure viendra amputer le titre d'une partie de son éclat. Capcome précise ainsi que le titre sera moins violent dans sa version japonaise. Le CERO (Computer Entertainment Rating Organisation) a recommandé à ce que le titre soit proposé dans deux versions au Japon : l'une certifiée CERO Z pour les moins de 18 ans, et CERO D pour les moins de 17 ans. La version CERO D censurera toutes les scènes de décapitation, démembrement ou effusions de sang rouge... La version CERO Z sera également censurée et proposera malgré tout quelques scènes gores, sans toutefois proposer de sang rouge et dans des proportions largement réduites.