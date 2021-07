Resident Evil Village : la version pirate plus fluide que l'originale, Capcom prépare un patch

Il aura fallu 2 mois pour que les pirates s'emparent de Resident Evil Village. Le titre phare de Capcom est ainsi disponible depuis quelques jours dans une version crackée.

La protection Denuvo a cédé sous le travail de différentes équipes de pirates, et le DRM est de nouveau particulièrement critiqué.

Chaque version de Denuvo est un véritable défi pour les pirates, mais le DRM n'est pas infaillible. Généralement, les studios et éditeurs penchent pour ce DRM pour sa fiabilité temporaire, simplement pour couvrir le lancement de leurs jeux.

Or, Denuvo est également critiqué depuis des années pour son impact négatif sur les performances, chose que l'éditeur de la protection réfute en bloc depuis tout aussi longtemps.

Malheureusement, le crack de Resident Evil Village prouve que les accusations sont légitimes : la version pirate du jeu est actuellement bien plus fluide, à configuration similaire et réglages identiques, comparés à la version protégée du jeu.

Digital Foundry a livré une vidéo comparative sans équivoque sur le sujet, pointant du doigt les lourdeurs imposées par Denuvo sur le titre de Capcom. Le nombre d'images par seconde, la stabilité et les bugs s'envolent dès que le DRM est retiré via le crack, de quoi encourager les acheteurs du jeu à installer le crack en question même s'ils disposent d'une vraie licence...

Face à l'évidence, Capcom a réagi et annonce travailler sur une mise à jour d'envergure qui apportera plus de fluidité à son titre et devrait permettre de gagner en performances de façon significative. Une réaction un peu tardive et sous la contrainte qui n'est pas du gout de tous...