Mission Artemis : le retour des astronautes sur la lune en 2024 avec Orion

Des astronautes se poseront sur la Lune en 2024, et ils s’y rendront grâce à un module européen. L’Agence spatiale européenne a en effet conclu un contrat avec Airbus pour la construction du module du véhicule spatial Orion de la NASA qui emmènera les astronautes tout droit sur la Lune.

On l’attendait depuis longtemps déjà, l’homme va retourner sur la Lune grâce au programme Artemis de la NASA. Le module de service européen fournira tout ce qui sera nécessaire à la survie des astronautes pendant leur voyage dans le module d’équipage. La troisième mission Artemis emmènera des astronautes jusqu’au satellite naturel de la Terre alors que personne ne s’y est posé depuis l’équipage d’Apollo 11, soit une interruption de plus de... cinquante ans !

Chaque module de service est composé de plus de 20 000 pièces et composants. Le développement et la construction de ce module prennent appui sur l’expérience acquise avec les véhicules de transfert automatique de la Station spatiale internationale ISS.

Orion est d'une belle taille, avec ses quatre mètres de hauteur et de diamètre. Il possède quatre ailes solaires qui s’étendent sur 19 mètres et qui permettent de générer suffisamment d’énergie pour alimenter l’équivalent de deux foyers. Il emportera également 8,6 tonnes de carburant pour alimenter le moteur principal et les 32 propulseurs de plus petite taille qui permettront de garder Orion sur sa trajectoire vers la Lune et de le propulser ensuite vers la Terre au retour.

Le premier module de service européen est en train d’être remis à la NASA au Centre spatial Kennedy en Floride en vue d’un vol non habité l’année prochaine. Le second est en cours de production dans le hall d’intégration d’Airbus situé à Brême en Allemagne.