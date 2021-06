Retour du Covid 19 en Asie : la pénurie de composants pourrait durer

Alors que la pénurie de composants électroniques entraine des retards de production et la rupture de stock de nombreux produits dans le monde, le Wall Street Journal indique que la situation pourrait à la fois s'aggraver et s'installer plus durablement.

En cause, le retour du COVID-19 dans certains pays d'Asie comme Taïwan et la Corée du Sud. Si les mesures barrière ont rapidement porté leurs fruits au début de la crise dans ces régions, la vaccination a pris du retard et les cas de contagion sont en augmentation significative depuis quelques semaines.

La situation est renforcée par la circulation de nouveaux variants plus infectieux que le virus original. L'impact est immédiat : à Taïwan, la plus grosse des usines de composants du pays, King Yan Electronics Co compte déjà plus de 2000 arrêts de travail suite à des mises en quarantaine de salariés.

Si TSMC, l'un des principaux producteurs de puces au monde a surtout été impacté par la sécheresse jusqu'ici, le géant de l'électronique pourrait également prochainement être concerné plus largement par le retout du COVID-19. Selon les responsables de la marque, la question n'est plus de savoir s'il y aura un impact, mais quand ce dernier se produira puisque plusieurs foyers infectieux se sont déclarés en périphérie de son siège social à Hsinchu.

La Malaisie anticipe déjà une baisse de production de composants située entre 15 et 40%... Et si l'on parle de production, il faut également prendre en compte le réseau d'acheminement des matières premières et des produits finis : les ports pourraient voir leur activité restreinte dans les semaines qui viennent.

À Shenzhen, plus de 160 000 conteneurs sont toujours en attendre d'un chargement sur bateau suite à une explosion des cas de COVID-19 chez les dockers. On estime que le port ne tourne actuellement qu'à 30% de sa capacité.