Returnal : la 4K à 60 FPS et en Ray Tracing sur PS5

Housemarque compte bel et bien faire de son titre Returnal une vitrine technologique pour la PS5 et promet déjà de la 4K à 60 FPS en Ray Tracing.

Les joueurs ayant la chance d'avoir une PlayStation 5 attendent toujours de voir arriver des titres next gen. Et pour cause : la politique de Sony de souhaiter maintenir la PS4 en parallèle à la PS5 pendant plusieurs années n'encourage pas les studios à franchir le pas et à tout miser sur la next gen.

Sauf Housemarque qui compte bel et bien profiter de l'occasion et de son prochain titre pour exploiter la pleine puissance de la console.

Si d'autres ont encore beaucoup de mal à maitriser la console et proposent aux joueurs de choisir entre la 4K et la fluidité d'image, le choix se restreint encore plus quand on aborde la question de la prise en charge du Ray Tracing.

Returnal sera pour sa par sans concession et proposera du Ray Tracing en 4K à 60 FPS sur PS5, Dixit le studio finlandais.

L'annonce est difficile à croire quand on voit Capcom devoir faire des concessions sur Resident Evil Village... Pourtant, une vidéo de gameplay de 17 minutes du titre confirme les avances de Housemarque... Returnal est attendu en exclu PS5 le 30 avril prochain.