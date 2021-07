Revolution X : Nacon présente sa nouvelle manette Xbox / PC premium et personnalisable

Nacon suit les pas de Microsoft et lance une nouvelle manette pour Xbox One, Series et PC orientée premium et personnalisable.

Nacon vient de boucler sa Nacon Connect, l'occasion pour la marque de présenter une foule de produits et jeux qui sortiront dans les semaines et mois qui viennent.

Et la marque a particulièrement mis l'accent sur la Revolution X qui s'imposera comme la nouvelle référence haut de gamme de l'accessoiriste dédiée aux consoles Xbox (One et Series S|X) et PC.

La Nacon Revolution X est un controleur filaire qui reprend le design des manettes Xbox dans les grandes lignes et dont la sortie est prévue cet automne.

La marque ne s'est pas attardée sur les détails, mais précise qu'il s'agit d'un modèle ultra premium qui proposera des modules de personnalisation. On retrouvera ainsi un jeu de palettes supplémentaires (4 en tout) ainsi qu'un bouton dédié à charger les profiles embarqués. Un autre bouton permettra de basculer entre les modes classic et Advanced.

On retrouvera le cercle lumineux autour du joystick de droite, abandonné un temps, qu'il sera possible de personnaliser pour associer une manette à un joueur. Reste à savoir si la personnalisation s'étendra jusqu'aux boutons et à l'intégration de poids dans la manette.