RGB Dual : Recalbox encore plus rétro sur tube cathodique

À l'occasion de la sortie de la version 8 de son logiciel, RecalBox lance également le RGB Dual, un petit boitier qui s'adresse aux fans de rétro gaming qui apprécient également de jouer sur les anciens tubes cathodiques.

Avant que les écrans plats et le HDMI ne deviennent la norme, les consoles d'ancienne génération se connectaient à des téléviseurs à écran cathodique, et ce, via la traditionnelle prise péritel.

RecalBox pense aux joueurs qui disposent encore de ce type d'écran et qui souhaiteraient profiter de leurs jeux rétro dessus et lance donc le RGB Dual, un boitier qui se connecte à un Raspberru Pi 4, Pi400 ou Pi3 et qui permet d'accéder à une prise péritel et VGA.

Le boitier permet ainsi d'envoyer le signal vidéo analogique certifié "Pixel Perfect" pour un rendu identique à celui des machines de l'époque.

Le RGB Dual est actuellement proposé via une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui court jusqu'en décembre. Le financement a été bouclé en quelques minutes seulement et les expéditions des premiers boitiers sont attendues d'ici février 2022.