Insolite : le rideau high tech SwitchBot Curtain

Le bon plan du jour concerne le rideau connecté SwitchBot Curtain qui profite d'une belle promotion. Le SwitchBot Curtain est le premier rideau intelligent modernisé au monde. Contrairement aux autres solutions de rideaux intelligents, SwitchBot Curtain vient automatiser vos rideaux existants, le tout en une seule étape. Attachez-le aux rails, et le tour est joué en quelques secondes.





Ce système a été sélectionné comme finaliste aux IDEA 2020, l'un des prix les plus prestigieux aux États-Unis, et à gagné le Good Design Award 2020, organisé par le Japan Institute of Design Promotion.



SwitchBot Curtain est un petit appareil sans fil qui rend tous les rideaux motorisés après 30 secondes d'installation sans vis, écrous ou boulons. Après avoir monté la tringle ou le rail du rideau, vous pouvez ensuite contrôler et programmer l'ouverture et la fermeture des rideaux. L'appareil prend en charge une grande variété de types de rails, y compris les rails en U et en I, ainsi que tous les types de diamètre de tiges. L'appareil peut être contrôlé avec une application, un programme et un capteur de lumière solaire.

SwitchBot Remote est compatible avec les commandes vocales lorsqu'il est associé à une Google Home, Apple HomePod ou Amazon Alexa. Il dispose également d'une télécommande SwitchBot, qui peut être montée sur un mur ou laissée libre pour être transportée d'une pièce à l'autre. Equipé d'une batterie rechargeable, celle-ci peut durer jusqu'à 8 mois avant d'être rechargée en fonction de votre fréquence d'utilisation. Un panneau solaire SwitchBot est également en option, pour ne pas avoir à recharger.



Vous trouverez le SwitchBot Remote en promotion dans ses deux versions à 55 € au lieu de 82 € en version baguette et à 48 € au lieu de 74 € en version rail avec le code promo SWITCHBOT15OFF.