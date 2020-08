Ring Alarm (Amazon) débarque en France

Solution pour un système de surveillance domestique, Ring Alarm arrive en France. Spécialiste des sonnettes connectées et caméras de surveillance pour les particuliers, rappelons que Ring est dans le giron du groupe Amazon depuis 2018.

Plus ou moins touffu en éléments en fonction du nombre de pièces à couvrir, le kit de surveillance se compose d'une base qui se connecte via Wi-Fi ou Ethernet, clavier (pavé numérique) pour le contrôle du système depuis l'intérieur, capteur de contact sur les cadres d'une porte ou fenêtre, détecteur de mouvements dans les coins d'une pièce ou au mur, et amplificateur de portée pour étendre le signal de la base aux composants.



Quand un des capteurs Ring Alarm se déclenche (entrée dans une pièce, ouverture d'une fenêtre…), l'utilisateur reçoit une notification en temps réel sur smartphone. La base est équipée d'une sirène (104 dB) et dispose d'une batterie de secours d'une autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant. Le détecteur de mouvements ne tiquera pas pour des animaux de compagnie de moins de 22 kg.

Les utilisateurs peuvent personnaliser les notifications et trois modes de sécurité différents sont proposés. Un contrôle est possible via l'application Ring. Le système de sécurité peut être agrémenté des sonnettes connectées et caméras de Ring. Et bien évidemment, il y a une compatibilité avec l'assistante vocale Alexa.

Il existe par ailleurs des formules d'abonnement afin d'ajouter des services supplémentaires, avec par exemple la surveillance assistée via l'application Ring (appels automatiques à trois contacts d'urgence), la connectivité cellulaire avec Ring Alarm.

Ring Alarm est disponible à l'achat avec un prix de lancement à partir de 229 € au lieu de 299 € jusqu'au 1er septembre 2020.