Ring (Amazon) introduit la Floodlight Cam Wired Pro et la Video Doorbell 4

Ring étoffe sa gamme de caméras de sécurité et de sonnettes connectées avec de nouveaux modèles. La marque d'Amazon avait déjà introduit un nouveau modèle avec la Ring Video Doorbell Pro 2 désormais disponible.

Dans le giron du groupe Amazon depuis 2018, Ring propose des solutions en matière de caméras de surveillance et de sonnettes connectées. La marque officialise l'arrivée de deux nouveaux modèles avec la Ring Floodlight Cam Wired Pro et la Ring Video Doorbell 4.

La Floodlight Cam Wired Pro est présentée comme la caméra de sécurité extérieure la plus avancée de Ring à ce jour. Avec enregistrement en vidéo 1080p HDR et vision nocturne en couleur, elle dispose d'une sirène d'alarme de 110 dB et deux projecteurs LED de 2000 lumens en tout.

Avec connectivité Wi-Fi sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, la Floodlight Cam Wired Pro profite d'un système audio bidirectionnel avec réduction du bruit et limitation de la distorsion du son. Une nouvelle détection de mouvements 3D utilise un capteur radar pour suivre les mouvements en fonction d'un seuil défini dans l'application et avec l'aide d'une vue aérienne.

La Ring Floodlight Cam Wired Pro sera bientôt disponible avec un prix de 249 € sur Amazon et essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Ring Protect pour les enregistrements vidéo. Sachant que la Ring Floodlight Cam originale reste au catalogue au prix réduit de 199 €.

Ring dévoile également une nouvelle sonnette connectée Ring Video Doorbell 4. Également avec connectivité Wi-Fi double-bande, ce nouveau modèle enregistre en vidéo 1080p, propose la vision nocturne et dispose aussi d'un système audio bidirectionnel avec suppression du bruit.

Pas de détection de mouvements 3D, mais comme nouveauté des aperçus vidéo pré-roll en couleur. Devant leur porte, les utilisateurs peuvent ainsi avoir un aperçu vidéo en couleur de 4 secondes avant chaque mouvement.

La Ring Video Doorbell 4 est en précommande sur Amazon et sera disponible à la vente le 5 mai prochain au prix de 199 €. Annoncée le mois dernier, la Ring Video Doorbell Pro 2, qui n'est pas sur batterie mais filaire, est à 249 €. Elle est avec qualité vidéo HD 1536p, vision nocturne, détection de mouvements 3D et vue aérienne.

La Video Doorbell Pro 2 propose des fonctionnalités supplémentaires comme le mode People Only, les notifications et l'Advanced Pre-Roll. À expérimenter avec une version d'essai gratuite de 30 jours de Ring Protect.