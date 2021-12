RISC-V : bientôt des GPU dédiés, surtout pour de l'IA mais un peu pour du gaming aussi

| Source : The Register

Même si la proposition de Nvidia de racheter ARM pour 40 milliards de dollars n'arrive pas à son terme, elle aura eu pour effet de stimuler l'écosystème concurrent RISC-V qui apparaît de nouveau comme une alternative aux grandes architectures existantes.

Désormais, plusieurs entreprises travaillent sur des coeurs CPU RISC que l'on pourrait retrouver d'ici quelques années jusque dans des smartphones, en plus de son positionnement plus habituel vers des usages pour datacenter.

La suite logique porte sur la création éventuelle d'une architecture GPU adaptée. Le site The Register indique que les groupes de discussion à ce sujet se multiplient, ajoutant de plus en plus de briques préparant l'émergence d'une architecture graphique spécifique pour RISC.

Si le focus principal de ces travaux préparatoires reste l'intelligence artificielle, certains éléments font penser qu'une orientation grand public / gaming est aussi envisagée.

Certains groupes de travail plancheront ainsi l'an prochain sur les shaders et les opérations de matrice qui ne sont pas spécifiques aux calculs destinés à l'IA. PAr ailleurs, The Register note que la firme Imagination, qui vient d'annoncer des processeurs RISC Catapult, a indiqué que ses GPU PowerVR pourront fonctionner avec l'environnement RISC.

Et déjà, indique l'un de ses représentants, rien n'empêcherait de faire cohabiter l'une des variantes PowerVR, qui supporte le ray tracing, avec l'écosystème. Le développement d'un GPU RISC-V semble de toute façon inévitable à mesure que la plate-forme prendra de l'importance.