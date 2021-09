Rise of the Tomb Raider : l'exclusivité Xbox a couté 100 millions de dollars à Microsoft

Alors que Microsoft vient de confirmer que Starfield et The Elder Scrolls VI seront des exclusivités Xbox, on découvre les montants négociés pour l'exclusivité de Rise of the Tomb Raider en 2015.

En 2015 signait le retour de la franchise Tomb Raider avec un nouveau volet intitulé Rise of the Tomb Raider. Un épisode qui a beaucoup fait parler de lui tant pour ses défauts de jeunesse que pour le fait qu'il était alors exclusif à l'environnement Xbox.

Le titre n'était ainsi disponible que sur les consoles de Microsoft et sur PC, et ce, jusqu'en 2016. Le titre sera ainsi resté 1 an exclusif à l'environnement Xbox avant de s'installer sur PlayStation 4.

Aujourd'hui, on apprend de la part de Fabien Rossini, ancien directeur de la planification stratégique chez Square-Enix que l'exclusivité aurait été négociée pour un montant astronomique : 100 millions de dollars.

Microsoft aurait ainsi déboursé 100 millions de dollars pour que le titre reste sur sa plateforme pendant 1 an. Un investissement colossal qui n'aurait pas porté ses fruits puisque le dernier épisode en date, Shadow of the Tomb Raider, est sorti simultanément sur toutes les plateformes.