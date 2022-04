Roaming en Europe : la suppression des surcoûts jusqu'en 2032

La suppression des surcoûts de l'itinérance dans l'Union européenne est prolongée pour dix ans de plus. Le Parlement européen cherche aussi à obtenir des avancées sur les appels intra-UE.

Le roaming ou itinérance permet d'utiliser un forfait mobile à l'étranger via le réseau mobile local. " Chaque minute de voix, SMS ou Mo consommé utilise les ressources du réseau de l'opérateur visité qui facture des frais d'utilisation de son réseau à l'opérateur français d'origine du client ", explique l'Autorité des télécoms Arcep.

Depuis le 15 juin 2017, les surcoûts de roaming au détail ont été supprimés dans les pays de l'Union européenne. Cette itinérance aux tarifs nationaux avait une date butoir au 30 juin 2022. Comme attendu, les eurodéputés au Parlement européen ont voté une prolongation pour dix années supplémentaires.

Un communiqué du Parlement européen souligne également que des négociations avec le Conseil européen ont abouti à une disposition visant à interdire la réduction de la qualité des services d'itinérance. Un exemple cité est le passage d'une connexion 4G à 3G.

Et pour les appels intra-UE

Le Parlement européen cherche par ailleurs à obtenir un accord avec le Conseil européen en vue de la fin des surtaxes pour les appels intra-UE. En l'espèce, il n'est plus question d'appels en itinérance. " Les coûts des appels intra-UE sont désormais plafonnés à 19 centimes par minute. "

Rappelons que les pays concernés par la suppression des surcoûts d'itinérance sont ceux de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (Espace économique européen). Le Royaume-Uni n'y est plus tenu depuis sa sortie de l'UE.