Roborock H7 : le nouveau aspirateur-balai de la marque débarque à prix réduit pour son lancement mondial

La marque Roborock, de l'univers Xiaomi, est très connue depuis de nombreuses années pour ses robots aspirateurs. Elle s'est également intéressée plus tard aux aspirateurs-balais avec notamment une seconde génération qui arrive ce 2 juin avec la sortie mondiale du Roborock H7, de quoi largement rivaliser avec les produits concurrents de Dyson.

Le Roborock H7 propose un réservoir à poussière de 500 mL (vs seulement 400 mL sur le H6), une puissance moteur de 480 Watts et une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Sa batterie de 80 Wh / 3610 mAh lui autorise une autonomie de jusqu'à 90 minutes (en mode éco) pour un temps de charge de 2 heures et demie (vs 4h pour le H6). Il possède enfin un écran Oled de 1,3 pouce affichant diverses informations (mode utilisé, batterie restante, entretien du matériel...).

Le H7 se pose comme un redoutable concurrent du Dyson V11. Il est ainsi également possible de transformer en quelques secondes l’aspirateur-balai en un aspirateur à main.

Le Roborock H7 utilise un système de filtration multicyclonique similaire au Dyson, système qui permet de séparer la poussière de l’air grâce au mouvement cyclonique, l'air étant expulsé hors de l’aspirateur tandis que la poussière, plus lourde, retombe au fond du bac. A noter que la puissance d'aspiration restera la même que le bac à poussière soit plein ou vide, idem pour la batterie. La filtration est à 3 couches (antibactériens).

Remarque : cet aspirateur-balai ne tient pas tout seul debout, mais il est magnétisé permettant de le coller au mur, de même que ses différents accessoires.

Comme indiqué, ce dernier est en vente depuis ce 2 juin 2021 au prix officiel de 399 €, mais vous pourrez trouver le Roborock H7 au prix réduit de 369 € avec le coupon de réduction ROBOROCKH7 (pour les 1000 premiers acheteurs) et une livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.

