Roborock Q7 : une nouvelle gamme d'aspirateur à prix réduit pour son lancement

Sur Geekbuying, il est temps de précommander le Roborock Q7 Max, le nouvel aspirateur de la marque. Ce dernier est une version améliorée de la gamme S. Il n'y a que 1000 pièces de disponibles pour le moment. Vous pouvez consulter la page dédiée à cette nouvelle gamme sur le site de Geekbuying.

Faisons un petit descriptif de l'aspirateur Roborock Q7 Max qu'il est actuellement possible de précommander sur Geekbuying.

Le robot est capable de faire et d'enregistrer une cartographie en 3D grâce à ses divers capteurs comme son laser PreciSense LiDAR. Ce dernier permet donc de créer une carte précise de votre intérieur en identifiant la taille des meubles et il planifie en optimisant donc son parcours de nettoyage. De plus, il est doté d'un moteur puissant qui offre une belle puissance d'aspiration de 4200 Pa. Sous l'aspirateur, nous notons la présence d'une brosse en caoutchouc et d'un balai rotatif.

Le Roborock Q7 Max est pourvu d'une station de lavage en option capable de capter jusqu'à 2,7 litres de poussières, soit environ 50 jours de tranquillité sans devoir vider le réservoir qui est d'une capacité de 470 ml. Il est aussi doté d'un réservoir d'eau de 350 ml permettant de ne faire qu'un seul déplacement.

La serpillière qui est sur le robot appose une pression constante sur le sol pour un nettoyage optimal. Le Q7 Max intègre une batterie de 5200 mAh pouvant nettoyer jusqu'à 300m² ou sur 3 heures d'autonomie.

Pour finir, le Roborock Q7 Max intègre un système de sécurité qui évite les démarrages malencontreux s’il détecte un enfant ou un animal. De plus, il reconnait aussi les meubles de grandes tailles comme les lits pour optimiser son nettoyage.

L'aspirateur Roborock Q7 Max est au prix de 366 € avec la livraison gratuite depuis la Pologne. Et la version Roborock Q7 Max + station est au tarif réduit de 549 €.



De plus, sur le site de Geekbuying, on trouve l'opération Mega Sale avec des millions de dollars de coupons à gagner, mais aussi l'opération un acheté, un gratuit sur certains produits, les offres sont réactualisées toutes les 24 heures à 9 h.



Pendant cette opération, si vous vous inscrivez sur le site, vous gagnez un coupon de 3,62 € utilisable dès 63 € d'achat. Si pendant trois jours, vous checkez votre compte, vous gagner un coupon de 4,53 €, 5 jours 6,34 € et 7 jours 9 € !



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les forfaits mobiles à moins de 5 € ou encore les forfaits fibres à plus de 2 Gbps.