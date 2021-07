Roborock S5 Max : le robot aspirateur laveur en forte promotion, mais aussi les meilleurs promos du jour...

Roborock, fabricant de robots aspirateurs via le constructeur incubé par Xiaomi, propose une belle diversité d’appareils dont le Roborock S5 Max. Capable de laver plus de 200 m² en une seule fois, on peut le trouver actuellement à moins de 400 €. C'est une occasion à ne pas rater !

Le Roborock S5 Max est un aspirateur robot laveur puissant et efficace. Il est au prix réduit de 379 € au lieu de 499 € avec le code de réduction 46C7995701 et la livraison gratuite depuis la France chez Gshopper.

Avec un design assez courant comme il se fait aujourd’hui, le robot aspirateur est de forme arrondie et totalement blanc cassé ou noir, on notera la présence du télémètre qui le surplombe.

Sur le dessus, on observe deux boutons : l’un pour l’allumer ou le mettre en pause et l’autre pour le faire retourner à sa base. Il est équipé d’un réservoir d’eau de 290 ml et d'un collecteur de poussière d’une capacité de 460 ml. Ses roues antidérapantes permettent au S5 Max de passer par dessus des obstacles de 2 cm.

Pour le nettoyage, on y retrouve une brosse principale composée de poils de caoutchouc et de nylon et une brosse latérale. On notera aussi la présence d’une serpillère. On pourra observer que la puissance d’aspiration est de 2000 Pa et que le robot sera capable d'aspirer tous les débris.

Du côté connectivité, on peut associer le robot à son application mobile depuis laquelle on peut le contrôler, le programmer. L’application affiche aussi une cartographie de la zone de nettoyage et par conséquent permet de géolocaliser l’appareil en partie grâce aux 13 capteurs différents.

Équipé d’une batterie d’une capacité de 5 200 mAh, le robot aspirateur laveur est capable de nettoyer et laver jusqu’à 200 m² en une fois avec environ 120 minutes d’autonomie.

