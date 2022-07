Bon plan du jour : le nouveau robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra à prix CASSÉ

Aujourd’hui, mettons en avant le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra qui profite d’une belle réduction sur Amazon

Comme le Roborock S7, il est doté d’un télémètre laser LIDAR qui permet de cartographier l’intégralité de votre maison et d’enregistrer les cartes pour une utilisation ultérieure. Sous le capot, il intègre deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l. Il offre une très belle puissance d’aspiration de 5100 Pa (comparé à 2500 Pa pour le S7).

Grâce au système VibraRise, l’aspirateur offre une pression constante de 600 g et permet un nettoyage de tache sèche avec 3000 frottements / minutes. Le gros avantage du Roborock S7 Pro Ultra, est sa base qui possède trois réservoirs : eau propre (3 l), eau sale (2,25 l) et poussière (2,5 l). Elle permet au robot de nettoyer automatiquement sa serpillière, de gérer sa propre vidange et donc de vous offrir une grande liberté. Vous pourrez vider le réservoir de la base toutes les 7 semaines. Pour finir, sa batterie permet de nettoyer 300 m² en une seule fois.

Sur amazone, le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra est au prix de 949 € au lieu de 1199 € en activant le coupon de 250 €.





Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

PC portable

Asus TUF Dash F15 à 1300 € (15,6", i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3070)





Clavier

Souris

Écran PC

Maison

Accessoire informatique





Et n'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme la vente flash SMART TV qui est de retour chez Bouygues Telecom avec 91% d'économie sur une TV 4K ou encore le puissant découpeur laser Ray5 de la marque LONGER en promotion, et un concours pour le gagner !