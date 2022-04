Le robot aspirateur Roborock S7 et sa station profitent d'une belle réduction !

Du 1er au 14 avril, eBay propose deux superbes réductions sur l'aspirateur robot Roborock S7 et sur sa station de lavage.

Commençons avec le robot aspirateur Roborock S7 qui profite d'une belle réduction sur eBay.

Doté d’un télémètre laser qui le surplombe, le robot permet de cartographier l'intégralité de votre maison et d'enregistrer les cartes pour une utilisation ultérieure. Sur le dessus, il est équipé de trois boutons qui permettent de contrôler l'aspirateur soit pour un retour base, soit pour l’éteindre ou l’allumer ou soit pour effectuer un lavage localisé. Sous le capot, il intègre deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

De plus, le Roborock S7 est accompagné de son application qui récupère les cartes sur votre smartphone et permet de configurer les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Et pour finir, il est pourvu d'une batterie de 5200 mAh qui permet une autonomie de 3 heures ou de nettoyer une maison de 250 m².

Sur eBay, l'aspirateur Roborock S7 est au tarif réduit de 469 € au lieu de 519 € avec le code de réduction PRIMIFAN22 et la livraison depuis l'Allemagne.



Depuis peu, il est possible d'acquérir la station de vidange au Roborock S7 et cette dernière profite aussi d'une belle réduction sur le site d'eBay.

Elle permet de vider automatiquement le réservoir de poussière du Roborock S7 soit dans un sac, soit dans un réservoir. Elle offre aussi plusieurs modes d'aspiration réglables directement depuis votre smartphone. De plus, la station possède plusieurs couches de filtration d'air pour éviter de disperser la poussière, le tout certifié par TÜV Rheinland qui atteste la bonne puissance d'aspiration, mais aussi la certification Allergy Care.

La station est équipée de brosses intégrées qui nettoient votre robot à chaque passage. Le réservoir à poussières a une capacité de 1,8 litre qui est donc capable de stocker jusqu'à 6 semaines d'aspiration de poussières.

Sur eBay, la station de vidange Roborock S7 est au prix de 254 € au lieu de 299 € avec le code de réduction PRIMIFAN22 et la livraison depuis l'Allemagne.



