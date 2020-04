Bon plan : les robots aspirateurs 360 S5, S6, S6 Pro et S7 en promotion, mais aussi Xiaomi,...

Découvrez nos bons plans sur les robots aspirateurs 360 dont les modèles reconnus S6 Pro et S7.

Le bon plan du jour concerne les robots aspirateurs 360 dont les modèles S6 Pro et S7 qui sont actuellement en promotion. Commençons avec l'aspirateur robot 360 S6 Pro qui possède un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 2200 Pa et une puissance sonore faible de 53 dB. Mais ce robot n'est pas seulement un aspirateur, car il est également doté d'un réservoir d'eau de 200 mL afin de nettoyer plus profondément vos sols.

Le robot aspirateur 360 S6 Pro est alimenté par une batterie de 5200 mAh qui permet une autonomie d'environ 130 m² correspondant à 3 heures de marche silencieuse. De plus, il dispose des technologies V5.0 SLAM et V6.0 Mapping Multifloor pour cartographier votre domicile.

Le robot aspirateur S6 Pro est disponible à 464 € chez Gearbest au lieu de 609 € grâce au coupon de réduction 360S6PRO$499.

Concernant le modèle S7, il a un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 2000 Pa avec une puissance sonore de 65 dB, ce qui est relativement silencieux pour ce type d'appareil. Ce 360 S7 dispose d'une batterie de 3200 mAh pour une autonomie de 120 minutes, mais il revient se charger automatiquement à sa base en cas de besoin, il n'a donc pas besoin d'être assisté.

Ce robot aspirateur est équipé du nécessaire afin d'éviter les obstacles ainsi il peut mémoriser des cartes grâce à un capteur de distance laser pour scanner l'environnement à 360° qui va lui permettre de bien cartographier toutes les distances à nettoyer, zone de nettoyage qui peut être délimité grâce à une application mobile. Il y a par ailleurs une compatibilité avec Alexa d'Amazon.

Le robot aspirateur S7 est actuellement proposé aux prix de 343 € au lieu de 437 € avec la livraison depuis l'Europe.

Vous pourrez aussi profiter des modèles S5 et S6 en promotion :

Mais les robots aspirateurs 360 ne sont pas les seuls à bénéficier de réductions sur la plateforme Gearbest :

Alfawise V8 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise V9 S Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le vélo électrique Samebike 20", les écouteurs sans fil Haylou T15 ou la caméra Xiaomi, mais aussi les 11 offres de la journée dont le PC portable Asus et le Xiaomi Note 8.